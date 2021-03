8 Marzo 2021

(Teleborsa) - L'Antitrust ha deciso di chiudere l'istruttoria nei confronti di Blue Panorama per i voli cancellati post Covid. L'Autorità ha infatti spiegato che "ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale" contestata in precedenza.

Tra le accuse rivolte alla compagnia aerea c'erano anche quelle di aver cancellato dei voli con la motivazione Covid pur essendo servizi da svolgere in un periodo nel quale non erano più vigenti limiti di circolazione conseguenti all'emergenza sanitaria, di aver diffuso informazioni lacunose e ambigue sulla soppressione dei voli già venduti, nonché sui diritti di rimborso spettanti ai passeggeri, prospettando esclusivamente l'offerta di un voucher omettendo di prospettare l'alternativa del rimborso in denaro come, invece, è previsto.

Alla base della decisione dell'Autorità di chiudere l'istruttoria c'è infatti anche il fatto che tra gli impegni assunti da Blue Panorama è previsto il rimborso dell'intero costo del biglietto. L'emissione del voucher, quale modalità di rimborso, è invece applicata solamente su richiesta del passeggero in accordo con il vettore.