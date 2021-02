© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha avviato unnei confronti delle societàper contestare le attività di promozione e di vendita delle, che secondo l'Autorità sono, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria ed inducendo il consumatore ail prodotto reclamizzato.con cui le società enfatizzerebbero l'efficacia, in termini di prevenzione, delle mascherine in questione appaiono, inducendoli all'acquisto di undelle caratteristiche e della, con conseguente potenziale pericolo per la salute. Sotto questo profilo, alla mascherinaè attribuita(per singolo filtro) didi utilizzo effettivo o di un anno, che non sarebbe debitamente comprovata, e nello stesso tempo verrebbe, laddove invece non è certificata come DPI ma risulta registrata presso il Ministero della Salute come dispositivo medico di "classe I".Vengono inoltrenelle informazioni presenti sul sito in relazione alo, al foro del consumatore, alladi conformità e al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso.L'AGCM, vista l'attualità della questione e la gravità della condotta, ha, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per ladi tale pratica, assegnando alle società un breve termine per la risposta.