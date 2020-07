Antitrust, avviati procedimenti nei confronti di Alitalia e Volotea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L', sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, ha avviatocautelari nei confronti diOggetto dei procedimenti è la vendita diche sono stati in seguitodalle due compagnie aeree a causa del, pur trattandosi di servizi da svolgere in un periodo nel quale non sarebbero stati vigenti i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi.Entrambe le compagnie - sottolinea l'Autorità - hannoin luogo del rimborso del prezzo del biglietto già pagato dai consumatori. Inoltre, sia Alitalia che Voloteaun'ai consumatori quanto ai diritti spettanti in caso di cancellazioni.Alle compagnie è stato infine contestato di aver predisposto unsui tempi di attesa e e sui canali di comunicazione messi a disposizione dei passeggeri.