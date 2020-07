Antitrust, avviate istruttorie nei confronti delle squadre di calcio Brescia e Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie ALo scorso 24 gennaio l'Antitrust aveva richiesto alle due società di rimuovere dalle rispettive condizioni contrattuali le. Un invito che, tuttavia, – spiega l'Agcm in una nota – non è stato accolto. La stessa richiesta era stata rivolta anche alleche hanno poi modificato le condizioni generali di contratto, rimuovendo i profili di possibile vessatorietà evidenziati nelle lettere di moral suasion, portando l'Autorità ad archiviare i relativi procedimenti."Lo scopo dell'istruttoria avviata nei confronti di. è, quindi, valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali del contratto di abbonamento annuale. Nello specifico – afferma l'– si tratta delle clausole che appaiono redatte secondo modalità non chiare e comprensibili di quelle che attribuiscono alle società facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di abbonamento e, infine, di quelle che escludono il diritto dei consumatori: ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento sia per fatti imputabili alla società che di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che comportino la chiusura totale o parziale dello stadio; a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società. In particolare dette clausole potrebbero risultare vessatorie ai sensi degliperché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, comporterebbero un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali".Al momento – fa sapere l'Antitrust – sono in corso altri nove procedimenti nei confronti delle seguenti società sportive: