Antitrust, avviata istruttoria a società per l'acquisto di PC

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle Società Computer Gross S.p.A., Converge S.p.A., Italware S.r.l., e Zucchetti Informatica S.p.A.



La procedura ha l'obiettivo di accertare l'esistenza di una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE. Secondo le informazioni dell'Autorità, in occasione delle gare indette dalla Consip per l'acquisizione di PC desktop, le società potrebbero aver realizzato un'intesa finalizzata a coordinare la partecipazione ai lotti di gara, evitando di concorrere tra loro.











