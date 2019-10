Antitrust, avviata indagine per abuso su farmaco per cura xantomatosi di Leadiant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha deciso di avviarenei confronti delle società Essetifin, Leadiant Biosciences S.p.A., Leadiant Biosciences Ltd., Leadiant GmbH e Sigma-Tau Arzneimittel GmbH, appartenenti al, per verificaresul mercato italiano della produzione e vendita deiper la cura di unaSecondo quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio, Leadiant avrebbe posto in essere un'unica e articolata strategia avente il fine dial mercato della produzione di farmaci a base di CDCA e dii per la vendita del proprio farmaco, contenente tale principio attivo, denominatoIn particolare, sembrerebbe che ildi CDCA stipulato da Leadiant con l'impresa chimica, una delle principali produttrici di tale principio attivo,che possono eventualmente richiedere alle proprie farmacie di allestire, di ottenere la materia prima necessaria per la produzione dei farmaci per la cura della malattia rara.Inoltre, sembrerebbe che, una voltaper l'Acido Chenodesossicolico Leadiant, quest'ultima abbia posto in essere unvolto ad ottenere nella negoziazione con AIFA unper tale prodotto, nella consapevolezza che sul mercato non vi possono essere altri farmaci sostituibili.Nella giornata di oggi, idelle società interessate, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. I funzionari dell'Autorità, inoltre, hanno svolto ispezioni anche nelle sedi estere delle società coinvolte coadiuvati dai funzionari delle Autorità di Concorrenza inglese e tedesca.