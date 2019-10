Antitrust avvia 3 nuovi procedimenti su sistemi vendita buy&share

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovonei confronti dei sistemi di. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento di accertamento nei confronti della societàe due procedimenti nei confronti delle societàper contestare laai provvedimenti del 10 aprile 2019 con i quali i professionisti erano già stati sanzionati.In particolare, informa una nota, le condotte oggetto di indagine riguardanoalla quale non corrisponde l'acquisto del bene, ma una: per acquisire il prodotto, infatti, il consumatore deve attendere che altri consumatori effettuino un analogo "acquisto". Inoltre,del bene sono resi, non essendo noti i meccanismi di scorrimento dellaedL'Autorità, che si è avvalsa della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza,di quanto originariamente versato.