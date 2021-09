Antitrust: al via domani a Roma la riunione delle Autorità europee di concorrenza

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 22 Settembre 2021, 15:15







(Teleborsa) - Inizierà domani pomeriggio e si concluderà venerdì la riunione dell'ECA (European Competition Authorities), la rete informale che riunisce le Autorità Antitrust europee, giunta al ventesimo anniversario della sua costituzione. All'evento, organizzato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parteciperanno il presidente dell'Antitrust italiana, Roberto Rustichelli, e i vertici delle Authority di Austria, Belgio, Cipro, Commissione Europea, Danimarca, EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio), Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria.



I componenti delle 25 Autorithy si confronteranno su temi che riguardano la concorrenza e in particolare discuteranno del Digital Market Act, la proposta legislativa per regolare l'economia digitale (al momento in discussione da parte dei legislatori dell'Ue) e della relazione tra la politica di concorrenza e gli obiettivi di sostenibilità.