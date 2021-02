© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -della Commissione tecnico scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA) agliL'ok è stato dato a due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, quelli prodotti dacon alcunecome da legge 648/1996 che prevede l'approvazione di medicinali in corso di sperimentazione clinica o utilizzati in altri Paesi quando non esiste un'alternativa tarapeutica valida.Previstein linea con quelle del Canada e dell'Fda (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti: i farmaci sono destinati a"Con le dosi di vaccino che tardano ad arrivare, lepotrebbero trovare negli anticorpi monoclonali ladi cui hanno bisogno", commentagenetista dell'Università Tor Vergata di Roma, impegnato nella ricerca di anticorpi monoclonali efficaci contro il Covid-19.Intanto il vaccino, che inizierà ad arrivare lunedì, sarà somministrato solo aglitra insegnanti, forze armate e di polizia, detenuti e personale delle carceri. I vacciniaranno iniettati agli