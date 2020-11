Anticipo Tfs statali di 45 mila euro, la circolare Inps. Domande al via

Ci sono voluti due anni per mettere al loro posto tutti i tasselli burocratici necessari. Ma adesso, finalmente, i dipendenti pubblici che sono andati in pensione potranno ottenere l'anticipo della loro liquidazione fino a un massimo di 45 mila euro. L'Inps ha comunicato che le domande per la quantificazione del Tfs potranno essere presentate direttamente sul portale dell'Istituto o tramite i patronati a partire dal 18 novembre 2020 (qui le informazioni). L'ultimo passaggio è stata l'emanazione della circolare che stabilisce i meccanismi di funzionamento del Fondo di garanzia da 75 milioni per indennizzare le banche che presteranno i soldi ai dipendenti statali.

La questione è abbastanza nota. Lo Stato e gli altri enti pubblici, pagano la liquidazione degli statali con due anni di ritardo, che possono salire fino a 7 nel caso il lavoratore pubblico si sia ritirato utilizzando il prepensionamento Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi). Si tratta di un effetto delle politiche di austerity adottate negli anni scorsi e che nemmeno i ricorsi alla Corte costituzionale sono riusciti per il momento a scalfire.

All'Inps andrà fatta semplicemente una domanda per farsi certificare e quantificare il Tfs. L'anticipo, invece, dovrà essere chiesto ad una banca aderente all'accordo stipulato tra l'Abi e il ministero dell'economia (qui l'elenco) . L'erogazione del prestito avverrà ad un tasso calmierato. Alla data di maturazione del Tfs, l'erogazione della liquidazione avverrà direttamente nei confronti della banca e il prestito si estinguerà. Per ora, tuttavia, i grandi istituti bancari non hanno aderito alla convenzione quadro, sottoscritta invece da istituti di minori dimensioni.

