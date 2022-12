Antares Vision rimanda presentazione nuovo piano industriale a inizio 2023

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha comunicato che la presentazione del piano industriale 2022-2025 si terrà ad inizio 2023, rispetto alle previsioni precedenti per la seconda metà di dicembre 2022.



Il top management ha deciso di posticipare la presentazione "per far in modo che le funzioni apicali della società rimangano focalizzate sulla delivery della guidance 2022, per avere maggiore visibilità sull'anno in corso e per non sovrapporsi al periodo natalizio, dove tradizionalmente la partecipazione degli investitori alla presentazione potrebbe essere più limitata", si legge in una nota.







(Foto: Photo by Benjamin Child on Unsplash)