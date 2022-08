Antares Vision, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi netti consolidati pari a 85,5 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+10% YoY escludendo il contributo da M&A) e ordini in crescita del 31% YoY.

La business area Life Science ha rappresentato il 61% (+15% YoY) dei ricavi netti totali consolidati, mentre la business area FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, tra cui alimenti, bevande e cosmetica) si è attestato al 39% (+10% YoY). A livello di modello di business, i Servizi e SaaS/Smart Data hanno segnato un +73% YoY. Questi ricavi ricorrenti, con margini di profitto più elevati, rappresentano ora il 44% del fatturato totale rispetto al 28% realizzato nel 1H 2021 e al 31% del FY 2021.

"Nel primo semestre del 2022 Antares Vision ha registrato un importante incremento sia in termini di fatturato che di ordini, nonostante le numerose sfide: il perdurare dell'emergenza sanitaria, le difficoltà di approvvigionamento di componenti elettronici, i maggiori costi logistici e il conflitto in corso in Ucraina", ha commentato Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO.

"Abbiamo potuto continuare il nostro percorso di crescita, grazie alla nostra visione di business, come abilitatori di innovazione e digitalizzazione, rappresentando una scelta di valore alle nuove esigenze di mercati, filiere, governi e istituzioni, coerentemente con i trend di consumo", ha aggiunto.

"Anche grazie agli ordini del primo semestre del 2022, cresciuti del 31%, siamo fiduciosi di confermare le previsioni di fatturato per il FY 2022, con un aumento delle vendite nette consolidate, escludendo le acquisizioni effettuate durante l'anno, tra il +12% e il +18% rispetto ai numeri consuntivi nel FY 2021"", ha concluso Zorzella.