Antares Vision, partnership con Edgyn per autenticazione prodotti farmaceutici

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha siglato una partnership strategica con Edgyn, leader nello sviluppo di soluzioni di brand protection, affinché le due realtà diventino il punto di riferimento nel mondo con la soluzione più innovativa per l'autenticazione di prodotti e la protezione dei brand per l'industria farmaceutica.

Antares Vision integrerà la soluzione ADFIRMIA di Edgyn nelle sue applicazioni di linea, cloud e mobile. Si tratta di una soluzione di digital fingerprinting, applicata ad oltre 1,7 miliardi di prodotti dal 2014, che crea una "impronta digitale" unica per ogni confezione, in altre parole una firma invisibile e non rilevabile, basata sulle caratteristiche fisiche di ogni prodotto.

"Il nostro impegno a garantire la sicurezza delle persone, dei prodotti, dei brand e del pianeta, rappresenta il driver di questa partnership - ha commentato Emidio Zorzella, presidente e Co-CEO di Antares Vision - Le nostre aziende sono ampiamente focalizzate a proteggere il consumatore finale, attraverso la più innovativa tecnologia di autenticazione del prodotto, consentendo una trasparenza completa della supply chain. Insieme, EDGYN e Antares Vision forniranno la migliore soluzione per l'autenticazione, proteggendo la filiera farmaceutica, contro la contraffazione e salvaguardando le persone".