Antares Vision lancia polo elettronica specializzata per settore packaging

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha comunicato la, controllata che avrà lo scopo disia per supportare gli sviluppi innovativi dell'ecosistema tecnologico del gruppo che per soddisfare specifiche esigenze nel settore packaging, con elettroniche ad alto contenuto innovativo.Il progetto partirà ufficialmente il 1° gennaio 2023, quando avrà effetto giuridico la. All'atto di fusione, la stessa società Tecnel cambierà la propria ragione sociale in AV Electronics. Tecnel è stata acquisita da FT System (controllata da Antares Vision) a marzo 2021, mentre Ingg. Vescovini è stata acquisita da FT System ad agosto 2022."AV Electronics accoglie lo straordinario expertise e le competenze specifiche presenti in due realtà, operanti sul mercato da lungo tempo - ha dichiarato Fabio Forestelli, CEO di FT System e Board Member di Antares Vision Group - L'obiettivo è di continuare ad investire nello sviluppo tecnologico e diin grado di potenziare il percorso di innovazione tecnologica di qualsiasi costruttore di impianti di confezionamento e di packaging".