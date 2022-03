Antares Vision, crescono ricavi nel 2021. Debito in calo

(Teleborsa) - Nei 2021, il Gruppo Antares Vision ha realizzato ricavi netti consolidati pari a 179 milioni, in crescita del 48% rispetto ai risultati consolidati del 2020.

Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA) si attesta a 43,5 milioni rispetto ai 29,3 milioni registrati nel FY 2020 (+48,4%), mentre il Risultato Operativo Adjusted (EBIT Adj.) è pari a 35,7 milioni a fronte dei 25,3 milioni riportati nel 2020 (+41%).

Sempre nel periodo, l'utile Netto Adjusted si attesta a 28,3 milioni, contro i 24,7 milioni del corrispondente periodo del 2020, quindi, con un incremento del 14%. Il Risultato ante Imposte e il Risultato Netto consolidati sono entrambi positivi e si attestano,

rispettivamente a 13,5 milioni ed a 12,4 milioni, anche dopo l'impatto negativo delle poste straordinarie.

La Posizione Finanziaria Netta (esclusi gli effetti derivanti dalla contabilizzazione a valori di mercato dei warrant) risulta negativa per 19 milioni, a fronte dei 29,2 milioni del 31 dicembre 2020.

Outlook

Per quanto riguarda l'intero anno 2022, Antares Vision Group continuerà a perseguire la propria strategia di crescita, mirata al consolidamento della propria leadership, anche grazie ad una nuova organizzazione del gruppo e ad un posizionamento unico e distintivo del proprio ecosistema, che, grazie all'integrazione e alla interconnessione di diverse tecnologie, è in grado di gestire tutti i dati

delle filiere, dalle materie prime, passando dalla produzione e dalla distribuzione, fino al consumatore finale, per garantire trasparenza a tutti gli attori della supply-chain. Le aspettative del management sono per una crescita del fatturato attesa tra il 12% e il 18% a cui contribuirà positivamente anche un incremento dei ricavi di T&T di prima installazione e un miglioramento della marginalità. "Le previsioni di crescita - spiega la società - scontano le incertezze legate al conflitto scatenato dalla Russia, che per Antares Vision rappresentava un mercato con interessanti prospettive di business che, ora, potrebbero subire dei rallentamenti se non addirittura cancellazione".