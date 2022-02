Antares Vision, completata l'acquisizione di ACSIS

(Teleborsa) - Antares Vision ha perfezionato l'acquisizione, attraverso la sua controllata rfxcel, di ACSIS per un Enterprise Value di 12 milioni di dollari. Fondata nel 1996, ACSIS offre soluzioni e servizi software innovativi alle aziende con una gestione complessa di magazzino, distribuzione e confezionamento. L'azienda offre alle multinazionali soluzioni software per la gestione dei dati di tracciabilità, per un'ottimizzazione della gestione delle scorte, connesse alla supply chain, e per una gestione dati integrata con sistemi ERP.

L'acquisizione è stata finanziata con la liquidità disponibile e la società acquisita verrà consolidata nel conto economico di Antares Vision a partire da oggi, spiega in una nota la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti. L'operazione era stata annunciata pochi giorni fa.

"Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra soluzione software end-to-end per la digitalizzazione della supply chain, permetterà di entrare nel mercato multimiliardario della gestione degli asset restituibili e di espandere la nostra presenza in nuovi settori industriali - ha dichiarato Emidio Zorzella, presidente e AD di Antares Vision - Infine, porterà nuovi clienti, principalmente multinazionali appartenenti a Fortune 1000".