Antares Vision, Berto: cresciamo in business ricorrente e ad alta marginalità

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, continuerà nel 2022 la propria trasformazione in una realtà sempre più orientata al SaaS e alla gestione di dati e servizi, restando aperta a opportunità di crescita straordinaria tramite piccole acquisizioni. Ciò le permetterà di crescere a tassi analoghi a quelli sperimentati lo scorso anno. Lo ha detto a Teleborsa Alioscia Berto, Chief Financial Officer dell'azienda italiana, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca.

"Il 2021 è andato molto bene, abbiamo aumentato i ricavi del 13% circa su base like for like perchè abbiamo fatto molte acquisizioni negli ultimi due anni - ha spiegato Berto - Sui dati reported abbiamo fatto quasi +50%, grazie anche alle acquisizioni, e l'utile ha seguito lo stesso trend. Per il 2022 ci aspettiamo una performance almeno pari a quella del 2021 e abbiamo dato indicazioni di crescita tra il 12% e il 18% rispetto ai 180 milioni di fatturato che abbiamo fatto nel 2021".





Nel 2021 il fatturato complessivo di Antares Vision sul mercato russo e bielorusso è stato in discesa a 5,2 milioni di euro (3% del fatturato consolidato) e, al momento, l'esposizione creditizia è prossima allo zero. Su questo fronte il direttore finanziario ha affermato che "sicuramente poteva essere un mercato interessante, abbiamo una società in Russia con circa 40 dipendenti che per il momento abbiamo deciso di continuare a sostenere in attesa delle evoluzioni prossime future, speriamo positive".

A inizio anno è arrivata l'acquisizione di ACSIS, società che offre soluzioni e servizi software innovativi alle aziende con una gestione complessa di magazzino, distribuzione e confezionamento. "Abbiamo fatto una piccola acquisizione, circa 12 milioni di dollari di valore di acquisto, e rientra nel nostro mondo software, perché aggiunge un pezzettino alla nostra piattaforma software - ha spiegato Berto - Selettivamente stiamo ancora guardando piccole acquisizioni, nulla di particolarmente rilevante e con dimensioni abbastanza contenute rispetto a quanto abbiamo fatto in passato".

Prosegue intanto la trasformazione del gruppo in una realtà sempre più orientata al SaaS e alla gestione di dati e servizi. "La crescita in questa in questa direzione sta andando andando molto bene - ha evidenziato il CFO - Ormai quasi un terzo del nostro fatturato è nel mondo servizi e software, quindi un business ricorrente, prevedibile e ad alta marginalità. Crediamo che continuerà a crescere questa questa componente perché va di pari passo con la nostra base installata, quindi noi continuiamo ad aumentare la base installata e quindi la parte servizi software - soprattutto software as a service (SaaS) continuerà a crescere a ritmi sostenuti".