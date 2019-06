Antares Vision, assemblea approva bilancio e destinazione utile a riserva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea di Antares Vision, riunitasi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018,deliberando di destinare l'utile di esercizio di 21,8 milioni a riserva: per meno di 1,4 milioni a riserva di rivalutazione e per quasi 20,5 milioni a riserva straordinaria.E' stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, chiuso con ricavi pari a 118,8 milioni (+32,9%) e Utile netto a 23,1 milioni (+47,5%).L'assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di ALP.I S.p.A., incorporata in Antares Vision con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2019, deliberando di riportare a nuovo la relativa perdita di esercizio di 944.209 euro.in considerazione dei positivi risultati di gestione, l'assemblea ha deliberato di aumentare di 61 mila euro l'importo del compensocomplessivo per gli amministratori investiti di particolari cariche.