Antares Vision aprirà nuova filiale in Cina

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, a Shenzen, controllata al 100% da Antares Vision APAC.Dopo la costituzione della filiale di Hong Kong nel 2019, la decisione mira a, andando a rafforzare l'hub di Antares Vision nel mercato del Far East. La decisione si pone in", lanciato nel 2015 dal governo cinese per assicurare al Paese la leadership tecnologica dei propri prodotti. Le autorità governative prevedono politiche per assicurare e innalzare la qualità dei prodotti e per combattere la contraffazione e risulta di sicuro interesse il portfolio di soluzioni messe in campo da Antares Vision, anche a seguito dell'acquisizione di FT SYSTEM, leader nelle soluzioni di ispezione e controllo nel settore beverage. Il settore farmaceutico si conferma prioritario nel piano di sviluppo cinese, dove expertise e il know how di Antares Vision possono fare la differenza nel garantire la qualità dei prodotti e l'anticontraffazione,L'apertura della filiale in Cina è, e sarà una filiale commerciale con l'obiettivo di rafforzare e di migliorare la prossimità nel mercato cinese.