Antares Vision acquisisce FT System

(Teleborsa) - Antares Vision compie una nuova tappa nel percorso di. E' stato perfezionato un, società italiana con sede ad Alseno (Piacenza), leader nel controllo e nell'ispezione nell'industria del beverage, che opera nel mercato nazionale e all'estero.L'accordo è stato sottoscritto tra Antares Vision e i soci di FT System, Arol, Sig. Fabio Forestelli e Sig. Ferdinando Tuberti, titolari di una quota pari, rispettivamente, all'80%, al 10% e al 10% del capitale sociale di FT System.Perfezionata anche la cessione delle quote.Il prezzo per l'acquisizione delle quote rappresentative del 100% del capitale di FT System (Equity Value) è di 67,7 milioni di euro.Con l'acquisizione, Antares Vision ha assunto il controllo di FT System nonché, indirettamente, delle società da quest'ultima controllate in Francia e Stati Uniti e del relativo business svolto dalle divisioni operanti in Messico, Brasile, UK, Spagna, Cina ed India.