© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le autorità di regolamentazione cinesi hanno ordinato ad, la, di "", citando presunte pratiche di concorrenza sleale nel settore Internet del paese. Secono le autorità cinesi, Ant Group ha utilizzato la suaper escludere rivali e danneggiare i diritti dei consumatori.Durante il weekend la Banca centrale del paese ha convocato i dirigenti di Ant Group e ordinato loro di formulare un piano di rettifica e un calendario di attuazione dello stesso. Il gruppo deve quindi orain cui si era espanso, daiale alla, e tornare a essere un semplice fornitore di servizi di pagamento.Questo è il terzo duro colpo nel giro di due mesi per Ant Group. Il mese scorso, le autorità di regolamentazione cinesi avevano infatti sospeso l'sui listini di Shanghai e Hong Kong prevista per il 5 novembre. Inoltre, pochi giorni fa la Cina ha annunciato un', che possiede una partecipazione del 33% in Ant Group.Il provvedimento contro Ant Group è solo l'ultimo segnale dell'insofferenza delle autorità cinesi per lo strapotere che alcuni gruppi tecnologici del paese hanno acquisito. Martedì scorso, le autorità di regolamentazione avevano incontrato i dirigenti di Alibaba e di altre cinque importanti società tech cinesi pere altre tattiche.