Ansfisa, trasmessi da Mit a Consiglio di Stato Schemi Regolamento e Statuto

(Teleborsa) - Firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelliistituita con il cosiddetto Decreto Genova.La trasmissione è avvenuta. Con la piena funzionalità dell'AgenziaCosì come previsto dal Dl Genova,Gli schemi di Regolamento e Statuto dell'Ansfisa, in linea con il quadro normativo,, oltre che, per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, svolga i compiti di Autorità preposta alla sicurezza relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea., obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture.e sovraintenderà alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito.Oltre a svolgere attività di studio e sperimentazione sulla sicurezza delle infrastrutture,, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse.esercitate ad oggi dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.