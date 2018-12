Ansaldo STS sigla accordo con sindacati e rilancia produttività e sostenibilità lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che premia la produttività ed il lavoro di alto livello, uniformandosi anche agli standard internazionali del settore ferroviario, e si concretizza inai sindacati del lavoratori sui temi del, dellae dello"La sigla dell'Accordo Integrativo di Secondo Livello ricopre un gran valore per Ansaldo STS, poiché da una parte evidenzia la direzione verso la quale l'azienda sta andando per essere sempresul mercato, mantenendo uno, e dall'altra come lenel corso di queste settimane sianodai dipendenti e dai rappresentanti sindacali che hanno compreso appieno il percorso di crescita della nostra realtà". Cosìha commentato la firma dell'accordo integrativo di Secondo Livello con i rappresentati delle parti sociali,L'intesa, sottoscritta questa mattina negli uffici romani dell'azienda genovese, è frutto del lavoro di un anno della funzione Human Resources di Ansaldo STS, che si traduce in ben, ben accolte dalle rappresentanze dei lavoratori. L'accordo riguarda anche aspetti più sociali, quali iper i dipendenti che possono decidere se e come utilizzare lemesse a disposizione percome asili nido, case di cura, palestra e libri scuola. L'intesa ha adeguato anche altri aspetti della vita lavorativa quali(sia nazionali che estere), l'adeguamento dellae la composizione delche – nel triennio di vigenza 2019-2021 – in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà redistribuire ai dipendenti, rappresentando la volontà dell'azienda di scommettere ulteriormente sulla crescita del business attraverso il contributo fattivo di tutti i lavoratori di Ansaldo STS.L'perseguito attraverso il nuovo documento può essere sintetizzato nella volontà di proseguire in linea dirispetto a quanto realizzato in passato, attraversoper rendere l'esperienza lavorativa aggiornata agli avanzamenti tecnologici e a quelli dei competitor presenti sul mercato del lavoro."Uno degli obiettivi principali è stato daree non più per schemi prefissati", ha affermato, Vice president Human Resources and Organization, aggiungendo "in questo solco si deve leggere l'introduzione dell'istituto delloche vuoledel singolo dipendente e non le modalità con cui ciò avviene. Questo significain un'azienda a vocazione tecnologica che, per questo motivo, deve essere per prima pronta ad adeguarsi all'evoluzione degli strumenti professionali attualmente a disposizione".Il Vice Presidente HR di Ansaldo STS ha poi concluso "ci preme mettere in risalto come tale accordo confermi le prospettive evolutive positive che l'azienda è impegnata a perseguire all'interno del gruppo Hitachi".Teleborsa, in una intervista, ha chiesto a Giovanni De Lisoper i dipendenti e sulla base di(ore lavoro, output o altro).