Ansaldo Sts, opa Hitachi: i titoli volano in Borsa

E' corsa ai titoli Ansaldo Sts dopo l'annuncio di un'opa totalitaria da parte della giapponese Hitachi. In questo momento le azioni della società stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 9,14% a 12,66 euro.Hitachi, che è già socio di maggioranza di Ansaldo con una partecipazione del 50,772%, rileverà l'intera partecipazione detenuta da Elliott in Ansaldo Sts (pari a circa il 31,794%) a 12,70 euro per azione, arrivando a detenere l'82,567% del gruppo italiano. Il controvalore complessivo dell'acquisizione è di circa 807,578 milioni di euro. Dopodiché lancerà un'offerta pubblica d'acquisto totalitaria sul restante 17,43%, sempre al prezzo di 12,70 euro per azione.L'obiettivo dell'opa, spiega una nota, è acquisire l'intero capitale sociale di Ansaldo e conseguire la revoca delle azioni ordinarie dalla quotazione "così da consentire un'integrazione completa, incisiva ed efficace" del'azienda italiana nel gruppo Hitachi".La soceità giapponese ha dichiarato pubblicamente che il settore ferroviario rimane un core business per il gruppo e che Ansaldo potrà avere un ruolo cruciale nella crescita del gruppo in questo settore, in particolare nei segmenti dei sistemi di segnalamento e dei progetti "chiavi in mano".L'accordo, precisa Hitachi, non è soggetto a condizioni. E' previsto che il trasferimento ed il pagamento delle azioni di Ansaldo avvenga entro quattro giorni di mercato aperto dalla sottoscrizione dell'Accordo e pertanto il 2 novembre 2018.L'Accordo prevede la reciproca transazione dei procedimenti giudiziari pendenti tra le parti e le dimissioni, con efficacia dal 2 novembre 2018, dei tre amministratori di Ansaldo tratti dalla lista presentata da Elliott.Prevede inoltre un impegno in capo ad Elliott a non acquistare azioni di Ansaldo o altri strumenti finanziari collegati alle azioni di Ansaldo per un periodo di ventiquattro mesi dal perfezionamento del trasferimento delle azioni di Ansaldo.