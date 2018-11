Ansaldo STS firma contratto metro Riyad, valore 840 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ansaldo STS, in qualità di leader del consorzio FLOW (formato con FS e Alstom), ha firmato ieri, 11 novembre, il contratto di O&M relativo alle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh. Lo fa sapere la stessa società, attiva nelle infrastrutture ferroviarie, ricordando quanto comunicato lo scorso 18 settembre, relativamente alla ricezione della lettera di "award" da parte di Riyadh Development Authority (RDA), già ArRiyadh Development Authority (ADA).Il contratto prevede una, compreso il periodo di mobilization. Il valore registrato da Ansaldo STS è pari a circaAnsaldo STS è leader del, nominato operatore di 4 linee (su 6) della rete metropolitana di Riyadh, attualmente in costruzione nella capitale del Regno dell'Arabia Saudita.FLOW fornirà l'intera gamma di servizi O&M per le linee 3, 4, 5 e 6 della lunghezza totale di 113 Km e per 50 stazioni di cui 2 stazioni principali e 5 stazioni di interscambio, 3 depositi e 3 OCC. I servizi includono anche il funzionamento della metropolitana, la sicurezza e l'assistenza ai passeggeri, la gestione degli impianti, la manutenzione degli edifici (stazioni, parcheggi, depositi ecc.) e il sistema di trasporto che comprende treni, segnalamento, telecomunicazione, alimentazione, informazioni ai passeggeri e altro.