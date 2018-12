© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, finalizzato alla crescita dellaper l'azienda, con l'aumentodel lavoro e della, grazie ad una serie di misure volte alIn occasione della sigla dell'accordo di secondo livello, a Roma, Teleborsa ha intervistato, Senior Vice President Human Resources and Organization dell'azienda."Si, perché la nostra azienda già da un po' di anni ha iniziato a, siamo una multinazionale. Quindi tramite questo accordo abbiamo iniziato a puntellare alcuni aspetti per noi molto importanti,"Il responsabile HR per l'Italia di Ansaldo ha fatot anche qualche esempio degli accordi firmati con le rappresentanze dei lavoratori: "Chiediamo ai nostri lavoratori di andare a lavorare all'estero sempre di più, quindi abbiamo; lavoriamo molto con i diversi fusi orari dei posti nel mondo dove abbiamo i nostri progetti, quindi abbiamoe abbiamo, che consente ai nostri colleghi quando sono al rientro da una trasferta da un posto lontano, per esempio Taiwan o, addirittura, Honolulu di trascorrere una giornata lavorando a casa con maggiore comodità"."Riteniamo che attraverso questi strumenti - ha sottolineato - noie quindi di contribuire al risultato finale dell'azienda".: il primo è un, più precisamente l'EBIT/OROS, il secondo sono, quindi sono delle deadline di commessa al raggiungimento delle quali si considera raggiunto l'obiettivo, e il terzo è un, che verrà individuato ogni anno sulla base dei progetti che abbiamo in corso., quindi al tempo trascorso dai dipendenti, ma è, sia economico-finanziari che di progetto".