Ansaldo Nucleare-Westinghouse, intesa per sviluppo nuove centrali

(Teleborsa) - Westinghouse Electric Company e, hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione per lo sviluppo di una centrale nucleare di prossima generazione basata sulla tecnologia Lead-cooled Fast Reactor (LFR).In base a questo nuovo accordo, le due società porteranno avanti un progetto comune per massimizzare le sinergie, combinare esperienze nella progettazione, test e licenze e allineare i rispettivi partner e le organizzazioni della catena di approvvigionamento. L'accordo si basa sulle attività di sviluppo già in corso nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e in Romania, dove vengono installati più di dieci impianti di prova all'avanguardia basati sul piombo.La tecnologia LFR unisce l'uso del piombo liquido come refrigerante, il funzionamento ad alta temperatura e lo spettro di neutroni veloce, a soluzioni ingegneristiche che promuovono la semplicità e la robustezza del design. L' obiettivo è il graduale miglioramento delle prestazioni rispetto alla tecnologia nucleare tradizionale, inclusa una maggiore economia, la versatilità del mercato oltre l'elettricità e una migliore sostenibilità."Ansaldo Nucleare condivide con Westinghouse una visione comune" - ha affermato. Ansaldo ha fortemente creduto e investito nella tecnologia LFR dall'inizio del secolo e"."Il lavoro congiunto che abbiamo già svolto", ha affermato-. "Stiamo sviluppando una centrale nucleare economicamente competitiva, versatile e sostenibile che sarà utilizzata per soddisfare le esigenze di diverse comunità e mercati energetici in evoluzione, tra cui il teleriscaldamento, la generazione di idrogeno e la desalinizzazione dell'acqua".Per più di 40 anni, Westinghouse e Ansaldo Nucleare hanno lavorato insieme per sviluppare la tecnologia avanzata dei reattori ad acqua leggera (LWR) attraverso i progetti degli impianti AP600 e AP1000.