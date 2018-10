Ansaldo STS arriva in Malesia, contratto da 55 milioni di euro

L'Ansaldo STS sbarca in Malesia: si è aggiudicata un contratto di circa 55 milioni di euro per il segnalamento di una tratta ferroviaria nel paese del sudest asiatico.



La società italiana, attraverso la controllata Ansaldo STS Malaysia Sdn Bhf, fornirà il sistema di segnalamento sulla tratta ferroviaria di 198 chilometri che si estende tra Gemas e Johor Bahru nel Sud della Malesia. La quota del contratto per Ansaldo ammonta a 264 milioni di myr ovvero 55 milioni di euro.



Oltre la fornitura del sistema di segnalamento principale basato sull'interlocking MicroLok II, Ansaldo fornirà anche la protezione automatica dei treni e i sistemi di controllo del treno per il centro operativo di KL Sentral e per il centro di controllo di Gemas. © RIPRODUZIONE RISERVATA