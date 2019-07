Annunciati scioperi negli aeroporti londinesi di Heathrow e Stansted

(Teleborsa) - Si annunciano turbolenze negli aeroporti londinesi di Heathrow e Stansted. Non in cielo, ma nelle rispettive aerostazioni, dove sono annunciati scioperi nei weekend più affollati per le partenze estive. Nello scalo di Heathrow rischia di andare in crisi l'apparato di assistenza ai passeggeri in concomitanza con le agitazioni proclamate nei giorni 26 e 27 luglio, 5 e 6 agosto, e 23 e 24 agosto. Interessati gli addetti ai controlli di sicurezza e il personale preposto all'assistenza dei passeggeri.



All'aeroporto di Stansted lo sciopero riguarda esclusivamente il personale della compagnia aerea easyJet che ha programmato una protesta estesa da fine luglio e fine agosto: il personale addetto all'assistenza passeggeri si asterrà dal lavoro dal 25 al 29 luglio, e nel mese di agosto dal 2 al 5, dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 23 al 27.



