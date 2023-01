Annunci di lavoro senza specifiare lo stipendio? Le nuove generazioni non si candidano e li scartano

Annunci di lavoro senza che sia specificato lo stipendio? I neolaureati li scartano. E così i datori di lavoro potrebbero perdere futuri talenti. Secondo un nuovo sondaggio sulle nuove generazioni, l'85% ha dichiarato di essere "meno propenso a candidarsi per un lavoro se l'azienda non rivela la fascia salariale nell'offerta di lavoro". I dati contenuti nel Future Workforce Study di Adobe. La ricerca, condotta a dicembre, ha incluso più di 1.000 studenti universitari statunitensi e neolaureati.

Annunci di lavoro senza specifiare lo stipendio? La ricerca

“Abbiamo scoperto che i Gen Z apprezzano la trasparenza e sono generalmente più aperti alle discussioni sullo stipendio rispetto alle generazioni precedenti e hanno maggiori probabilità di sentirsi a proprio agio nel condividere il proprio stipendio con i loro coetanei”, ha detto a Insider Vaishali Sabhahit, responsabile globale dei talenti universitari di Adobe. "Questo potrebbe essere attribuito al fatto che sono nativi digitali e sono cresciuti consumando contenuti di social media in cui le persone condividono la loro vita quotidiana con i loro follower".

L'impatto del Covid

È inoltre importante considerare che i Gen Zers hanno vissuto il peggio del Covid. "Molto probabilmente hanno visto persone che conoscono perdere il lavoro o subire una riduzione dello stipendio", ha aggiunto Sabhahit.

Le novità normative

Negli Usa alcuni Stati hanno già leggi sulla trasparenza salariale. Tra cui Washington, dove a partire dal 1° gennaio di quest'anno, "i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono includere una scala salariale o una fascia salariale, una descrizione generale di tutti i benefici e una descrizione generale di altri compensi nelle offerte di lavoro" secondo il Dipartimento di Stato di Washington del lavoro e delle industrie.

“Oltre a semplificare il processo di negoziazione delle offerte, la trasparenza salariale aiuta i datori di lavoro a colmare i divari salariali in base a genere, razza e background”, ha detto Sabhahit a Insider. "Può anche svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare a costruire un ambiente di fiducia e apertura. Quando i dipendenti sanno di essere ricompensati equamente per il loro lavoro, è probabile che la produttività e il morale generale aumentino".

Il ruolo dello stipendio

"Sulla base del nostro sondaggio, i tre motivi principali per cui i neolaureati e i neolaureati rifiuterebbero un lavoro includono una paga bassa, uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata e benefici poco attraenti", ha affermato Sabhahit. "La nostra opinione è che mentre anche i laureati precedenti possono aver apprezzato questi attributi, i laureati futuri e recenti attribuiscono più valore all'equilibrio tra lavoro e vita privata e, in relazione a ciò, lavorano in un ambiente sano che favorisce la loro salute mentale".