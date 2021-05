6 Maggio 2021









(Teleborsa) - La raccolta netta del Gruppo Anima (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2021; il totale delle masse gestite a fine trimestre è pari a circa 195,3 miliardi di euro, in aumento di circa 19 miliardi di euro rispetto ai 176,5 miliardi di euro del 31 marzo 2020.

Le commissioni nette di gestione ammontano a 70,6 milioni di euro (-1% rispetto ai 71,3 milioni di euro del 1Q20). Nel corso dei primi tre mesi dell'esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 43,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 23,1 milioni di euro del 1Q20). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i ricavi totali si sono attestati a 124,0 milioni di euro (in aumento del 21% rispetto ai 102,8 milioni di euro del 1Q20).

I costi operativi ordinari sono stati pari a 22,5 milioni di euro (in incremento rispetto ai 20,8 milioni di euro del 1Q20 principalmente per l'aumento della remunerazione variabile del personale stimata a fronte dei risultati raggiunti). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 28,0% (cost/income ratio).

L'utile ante imposte ha raggiunto gli 86,7 milioni di euro (in aumento del 47% rispetto ai 59,0 milioni di euro del 1Q20); l'utile netto si è attestato a 57,7 milioni di euro (+50% rispetto ai 38,6 milioni di euro del 1Q20).

L'utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi e/o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato di 67,5 milioni di euro (+34% sui 50,2 milioni di euro del 1Q20).

L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2021 risulta pari a 102,6 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai 150,7 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2020). Il dato di indebitamento include dividendi deliberati per oltre 78,7 milioni di euro e che saranno pagati a partire dal 26 maggio 2021.