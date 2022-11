Anima, utile in calo nei 9 mesi. Avvia buyback per 30 milioni

(Teleborsa) - Anima, gestore patrimoniale italiano, ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari, fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) pari arispetto ai 179,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. L'utile netto consolidato è stato pari a 86,6 milioni di euro (-51% vs. 9M21).Lanei primi nove mesi dell'anno è stata positiva per 0,8 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I), mentre ila fine settembre 2022 è pari a oltre 175 miliardi di euro.Lehanno raggiunto i 220 milioni di euro (in leggero aumento rispetto ai 219,6 milioni di euro di un anno fa). Lesono state pari a 8 milioni di euro (in riduzione rispetto ai 90,4 milioni di euro dei 9M21). Considerando queste ultime e gli altri proventi, isi sono attestati a 257 milioni di euro (-24% rispetto ai 338,7 milioni di euro dei 9M21)."Il terzo trimestre si chiude con risultati economici che mostrano ancora una volta ladel gruppo Anima, con commissioni fisse stabili rispetto ai nove mesi dell'anno precedente e quindi solo parzialmente impattate dal calo significativo degli AuM dovuto al persistente andamento negativo dei mercati", ha commentato l'"In linea con i risultati registrati e con la politica di importante remunerazione per i nostri azionisti portata avanti sinora, abbiamo deciso di lanciare in questo esercizio una", ha aggiunto.Gli acquisti saranno effettuati, per il tramite di un intermediario abilitato, entro il 28 febbraio 2023 (salvo proroga finalizzata al completamento degli acquisti fino a concorrenza del controvalore massimo). Alla data odierna, la società detiene 15.549.013 azioni proprie, pari alLaal 30 settembre 2022 risulta negativa per 55,6 milioni di euro (rispetto al dato positivo per 25,1 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2021) e riflette nel periodo, in particolare, i dividendi pagati nel mese di maggio per 95 milioni di euro, imposte per 61 milioni di euro e acquisti di azioni proprie per 71 milioni di euro.