Anima, utile in aumento nei nove mesi

(Teleborsa) - Anima chiude i primi nove mesi del 2019 con un totale delle masse gestite che ha raggiunto i 189,5 miliardi di euro, in aumento del 9% rispetto ai 173,1 miliardi di euro a fine dicembre 2018. La raccolta del Gruppo (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) al 30 settembre evidenzia deflussi netti per circa 122,7 milioni di euro.



L'utile ante imposte si è attestato a 141,4 milioni di euro (in aumento del 4% rispetto ai 136,4 milioni di euro dei 9M18), mentre l'utile netto è pari a 102 milioni di euro (+5% sui 97,4 milioni di euro dei 9M18).



I costi operativi ordinari sono stati pari a 61,3 milioni di euro, in diminuzione del 4% rispetto ai 63,7 milioni di euro dei 9M18.



L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2019 risulta pari a 244,1 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai 311,6 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA