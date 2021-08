ANIMA sottoscrive accordo di partnership con Banco Desio

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - ANIMA SGR e Banco Desio hanno sottoscritto un accordo di partnership nel settore del risparmio gestito della durata di cinque anni prorogabili.



L'accordo si inserisce nella strategia del Gruppo ANIMA di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la Banca. A tal fine ANIMA supporterà alcune attività commerciali e di marketing sulla rete delle 234 filiali della Banca, a sostegno dell'attività di consulenza e collocamento.



Particolare attenzione sarà posta alle iniziative di formazione messe a disposizione da ANIMA attraverso Accademia Anima e finalizzate alla valorizzazione e professionalizzazione della rete dei consulenti della Banca.



"Felici di rafforzare ulteriormente la partnership con ANIMA, in linea con il nostro obiettivo di piano industriale di diventare il punto di riferimento nella gestione del risparmio per i nostri clienti e sui nostri territori"", ha dichiarato Alessandro Decio Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio.



"Con questa partnership desideriamo fornire il nostro più efficace contributo al fine di consentire alla Banca di conseguire importanti risultati nell'ambito del risparmio gestito", commenta Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di Anima Holding.



