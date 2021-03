© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Anima Holding, che mostra una salita bruciante del 3,92% sui valori precedenti.Il gruppo ha chiuso il 2020 con una raccolta netta positiva per circa 0,7 miliardi, ricavi totali a 380,2 milioni (+6% sul 2019), commissioni nette di gestione a 272,8 milioni (-4%) ed un utile netto di 155,4 milioni (+7%). Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al principale asset manager indipendente in Italia rispetto all'indice di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Anima Holding, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,049 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,187. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,965.