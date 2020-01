Anima,raccolta risparmio gestito positiva a dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ldi risparmio gestito (escluso Ramo I) del Gruppodicembre 2019 è statadi euro, con unpositivo di circadi euro. Lo rende noto il Gruppo, aggiungendo che a fine dicembre leomplessive del ammontano a circadi euro, in aumento di oltre 12 miliardi di euro sul dato di fine 2018 anche grazie ad una performance ponderata netta dei fondi comuni che si conferma positiva per oltre l'8,5% nel 2019.Per quanto attiene leassicurativo, larispetto al mese precedente tiene anche conto dinel rispetto degli accordi e in coerenza con le sue strategie di investimento."Chiudiamo il 2019 con un dato positivo della raccolta (escluso Ramo I), grazie a un secondo semestre che ha visto il ritorno della fiducia della clientela e un rinnovato focus dei distributori sulle soluzioni di risparmio gestito", ha commentato, Amministratore Delegato di ANIMA Holding. "Fra le eccellenze nell'ambito della gestione - ha aggiunto - spiccano in particolare le performance, assolute e relative, della gamma di prodotti azionario Italia, dato ancor più interessante guardando alla prossima ripartenza delle soluzioni PIR".