Anima, raccolta netta per 238 milioni di euro a novembre

(Teleborsa) - Anima, gestore patrimoniale italiano, ha registrato una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) positiva per 238 milioni di euro a novembre 2022, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,3 miliardi di euro (il totale del 2021 si è assestato a oltre 5 miliari di euro).



A fine novembre le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestano a oltre 183 miliardi di euro (erano pari a poco più di 203 miliardi di euro sia a fine novembre 2021 che a fine dicembre 2021).



"Il dato positivo anche per il mese di novembre testimonia come, nonostante un contesto macroeconomico ancora molto incerto, il gruppo riesca a proporre soluzioni di risparmio gestito in grado di soddisfare una domanda ancora contenuta rispetto alla massa di liquidità giacente sui conti correnti, erosa in misura significativa dall'attuale tasso di inflazione - ha commentato l'AD Alessandro Melzi d'Eril - Il nostro modello distributivo continua a dimostrare la sua resilienza grazie alla continua innovazione di prodotto, qualità della gestione attiva, e diversificazione dei canali distributivi".