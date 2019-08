(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima è stata positiva, nel mese di luglio 2019, per circa 131 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 381 milioni di euro.



A fine luglio le masse gestite complessive del Gruppo ammontano a oltre 184 miliardi di euro.