Anima, raccolta netta da inizio anno supera 1,1 miliardi

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di ottobre 2022 è stata positiva per 282 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,1 miliardi di euro.



A fine ottobre le masse gestite complessivamente dal Gruppo Anima si attestano a oltre 178 miliardi di euro.



"Il dato di raccolta netta di ottobre più che bilancia il risultato del mese di settembre, che aveva risentito dell'andamento fortemente volatile e negativo dei mercati nel periodo. In un trimestre in corso che rimane improntato alla cautela, ancora una volta Anima sta dimostrando la propria capacità di resilienza in tutte le fasi di mercato" - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di Anima Holding -. "Se da un lato una parte della clientela tende a congelare le nuove decisioni di investimento, dall'altro non assistiamo come in passato a vendite massicce per i timori dovuti al quadro di complessiva incertezza a livello macroeconomico, dimostrando in questa difficile fase una grande maturità e consapevolezza delle reti distributive e dei clienti".