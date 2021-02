© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La(escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppoè stataa gennaio. Le masse gestite complessive di ANIMA risultano essere superiori a 193 miliardi di euro a fine mese, in incremento di circa 5 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente."Anche in questo inizio 2021 permane il sentimento di incertezza del segmento retail, nonostante i rendimenti dei nostri prodotti abbiano registrato un'ottima partenza di anno - ha commentatodi ANIMA Holding - lein virtù dell'elevatissimo ammontare di liquidità giacente sui conti correnti degli istituti finanziari italiani e del buon andamento che continua a registrare il segmento istituzionale, meno influenzato dalle incertezze del contesto macroeconomico causate dal prolungarsi delle misure emergenziali legate al contrasto della pandemia"."Nel corso del mese, abbiamo anche realizzato il, per oltre 80 milioni di euro, del primopromosso egestito da Anima Alternative", ha aggiunto l'amministratore delegato.