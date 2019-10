Anima, ok CdA emissione bond fino a 300 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anima Holding avvia un processo per l'emissione e ildi un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured di importo fino a 300 milioni di Euro.Le condizioni, come per prassi, saranno definite in prossimità della data di emissione. Ilavverrà con scadenza annuale posticipata.Le obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori qualificati in Italia e all'estero e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.Verrà formulatasul sistema multilaterale di negoziazione, denominato "Global Exchange Market", gestito daSubordinatamente al buon esito del collocamento, la totalità dei proventi del Prestito Obbligazionario saràIl collocamento del Prestito Obbligazionario sarà curato da Morgan Stanley & Co. International plc, Banca Akros S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A..