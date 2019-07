Anima Holding, utile normalizzato 1° semestre 79 milioni euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ANIMA Holding chiude il primo semestre con unaescluse le deleghe assicurative di ramo I; il totale dellea fine semestre è pari a circarispetto ai 173,1 miliardi di euro a fine dicembre 2018."Chiudiamo un primo semestre conper oltre 180 miliardi,, e con indicatori di bilancio particolarmente solidi", ha commentato, Amministratore Delegato di ANIMA Holding. "Guardando al trend in atto, riteniamo di poter evidenziare una ripresa anche per quanto riguarda i flussi commerciali grazie ad un miglioramento della componente retail ed assicurativa di Ramo III".Ledi gestione hanno raggiunto i(+1%), mentre lesono state pari a 9,6 milioni di euro (18 milioni di euro nel 1° semestre 2018). Considerando queste ultime e gli altri proventi, isi sono attestati adi euroIl periodo chiude con un(che non tiene conto di costi e ricavi straordinari e degli ammortamenti di intangibili a vita utile definita relativi anche alla c.d. purchase price allocation) è stato diL'netto al 30 giugno 2019 risulta pari adi euro (in aumento rispetto ai 311,6 milioni di euro di fine esercizio 2018).