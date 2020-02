Anima Holding, utile netto sale a 145 milioni. Cedola 0,205 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anima Holding ha registrato nel 2019 unapositiva per circa 0,3 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I); il totale dellea fine dicembre 2019 è pari a 185,7 miliardi di euro, anche grazie ad una performance ponderata netta dei fondi comuni di oltre l'8,5% nel 2019.L'ha raggiunto i 204,9 milioni di euro (in aumento di circa il 18% rispetto ai 173,6 milioni di euro del 2018), mentre l'utile netto si è attestato a 145,8 milioni di euro (+19% sui 122,1 milioni di euro del 2018).L'(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 185,1 milioni di euro (+13% rispetto ai 163,2 milioni di euro del 2018.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di unper ogni azione ordinaria di Anima Holding, al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 20 maggio 2020 (con stacco cedola il 18 maggio 2020 e record date 19 maggio 2020).L'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare sulla proposta die sulla conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.Laal 31 dicembre 2019 risulta negativa per 223,3 milioni di euro (era negativa per 311,6 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2018).La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 148,8 milioni di euro (126,7 milioni di euro nel 2018).