Anima Holding, raccolta netta giugno positiva per 141 milioni

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima Holding nel mese di giugno è stata positiva per circa 141 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 514 milioni di euro.A fine giugno leammontano a oltre 180 miliardi di euro, grazie anche ad una performance ponderata netta positiva dei fondi comuni da inizio anno del +5%."Il dato di giugno mostra un netto miglioramento dei flussi grazie al rafforzamento dell'attività commerciale sul canale retail, in particolare con i nostri partner strategici, ed al contributo positivo della raccolta sul segmento istituzionale derivante principalmente da unit-linked", ha commentato. "Confidiamo che il migliorato contesto, i nuovi prodotti lanciati nelle ultime settimane e la costante attenzione alle reti distributive possano rendere stabile tale ripresa".