Anima Holding, a gennaio raccolta netta positiva per 142 milioni

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima, nel mese di gennaio 2019, è stata positiva per circa 142 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 91 miliardi di euro, in miglioramento di oltre due miliardi di euro rispetto al dato di fine dicembre 2018 grazie al positivo avvio dell'anno sui mercati.



Per quanto riguarda le Gestioni individuali di Ramo I assicurativo, la raccolta del mese di gennaio è stata negativa per circa 17 milioni di euro; le masse alla fine del mese hanno superato gli 85 miliardi di euro.



A fine gennaio le masse gestite complessive del Gruppo Anima ammontano ad oltre 176 miliardi di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA