Anima, crescita a doppia cifra per utili e ricavi nel primo trimestre

(Teleborsa) - ANIMA Holding ha chiuso il primo trimestre al 31 marzo 2020 con unapositiva per oltre 0,4 miliardi di euro; il totale dellea fine trimestre è pari a circa 176,5 miliardi di euro, in calo del 5% circa rispetto ai 185,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2019.Per quanto riguarda le grandezze economiche, lehanno raggiunto i 71,3 milioni di euro (+2% rispetto ai 70,1 milioni di euro del 1Q19). Nel corso dei primi tre mesi dell'esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 23,1 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 4,1 milioni di euro del 1Q19). Considerando queste ultime e gli altri proventi, itotali si sono attestati a 102,8 milioni di euro (in aumento del 28% rispetto agli 80,4 milioni di euro del 1Q19).I costi operativi ordinari sono stati pari a 20,8 milioni di euro (sostanzialmente stabili rispetto ai 20,7 milioni di euro del 1Q19). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,1% (cost/income ratio).ha raggiunto i 59 milioni di euro (in aumento del 40% rispetto ai 42,1 milioni di euro del 1Q19); l'utile netto si è attestato a 38,6 milioni di euro (+41% rispetto ai 27,4 milioni di euro del 1Q19).(che non tiene conto di costi e/o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato di 50,2 milioni di euro nel 1Q20 (+32% circa sui 38,2 milioni di euro del 1Q19).al 31 marzo 2020 risulta pari a 212,5 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai 223,3 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2019). Il dato tiene conto di dividendi deliberati per oltre 73 milioni di euro e che saranno pagati a partire dal 20 maggio 2020.