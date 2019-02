Anima, cresce l'utile netto nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anima Holding resiste alla difficile situazione che sta attraversando il settore del risparmio gestito, archiviando il 2018 con risultati in aumento rispetto all'anno precedente.; il totale delle masse gestite a fine dicembre 2018 è pari a circa 173,1 miliardi di euro, anche grazie all'ingresso nel perimetro a partire dal 1 luglio 2018 della gestione dei mandati assicurativi di Banca Aletti pari a 9,4 miliardi di euro e grazie al conferimento in data 1 novembre 2018 di oltre 70 miliardi di euro di masse a seguito della scissione parziale delle attività di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I di BancoPosta Fondi SGR.L'utile ante imposte ha raggiunto i 173,6 milioni di euro (in aumento di circa il 9% rispetto ai 159,9 milioni di euro del 2017), mentre(+10% sui 111,3 milioni di euro del 2017).L'utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e degli ammortamenti di intangibili a vita utile definita relativi alla c.d. "purchase price allocation") è stato pari a 163,2 milioni di euro (+22% rispetto ai 133,8 milioni di euro del 2017).di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2019 (con stacco cedola il 20 maggio 2019 e record date 21 maggio 2019).La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 risulta negativa per 311,6 milioni di euro, (era negativa per 276,0 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2017)."Si è chiuso un 2018 difficile per tutto il settore a livello globale nel quale Anima ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo di aggregatore, con risultati commerciali ed economici di tutto rispetto - ha commentato, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - . L'anno che si è appena aperto, che ha evidenziato un generalizzato e robusto recupero delle quotazioni in larga parte dei mercati finanziari, si mantiene comunque incerto per quanto attiene allo scenario politico ed economico".