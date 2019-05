Anima alza il velo sulla trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il primo trimestre 2019 di Anima si è chiuso contotali pari a 80,4 milioni di euro in riduzione del 13% sui 92,5 milioni di euro del primo trimestre 2018).L'ha raggiunto i 42,1 milioni di euro; il dato risulta in diminuzione del 33% rispetto ai 63,2 milioni di euro dei primi tre mesi 2018 quasi interamente per il calo delle commissioni di incentivo e per l'incidenza degli ammortamenti relativi all'acquisizione di Aletti Gestielle riflessi solo a partire dal secondo trimestre dell'anno scorso.si è attestato a 27,4 milioni di euro (-39% sui 45 milioni di euro del 1Q18).L'netto al 31 marzo 2019 risulta pari a 279,9 milioni di euro (rispetto ai 311,6 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2018).Con una nota separata Anima ha annunciato anche ladi risparmio gestito che, nel mese di aprile, è stata negativa per circa 220 milioni, per un totale da inizio anno negativo per circa 212 milioni. "La raccolta - ha commentato l'Ad Marco Carreri - rimane al momento debole, con la clientela retail ancora molto cauta nelle proprie scelte di investimento nonostante le ottime performances dei prodotti nei primi mesi del 2019. Confidiamo comunque che, persistendo le favorevoli condizioni dei mercati finanziari, vedremo un miglioramento dei flussi sia sul segmento retail che su quello istituzionale con particolare riferimento alla componente assicurativa".