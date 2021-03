5 Marzo 2021

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima nel mese di febbraio è stata negativa per circa 226 milioni di euro. Da inizio anno il dato è quindi negativo per 368 milioni di euro, mentre nel corrispondente periodo del 2020 Anima aveva registrato un risultato positivo per 147 milioni di euro.

A fine febbraio le masse gestite complessive si sono attestate a circa 193 miliardi di euro, in incremento di oltre 7 miliardi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando erano state poco meno di 186 miliardi.

"Il mese di febbraio si conferma in linea con il mese precedente, caratterizzato da una domanda debole nel segmento retail e da prese di profitto dopo un periodo di ottimi ritorni della nostra gamma di prodotti - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima Holding - Manteniamo comunque un outlook positivo in vista di un auspicato graduale allentamento delle incertezze che pesano sulla propensione dei clienti a nuovi investimenti causate dall'attuale fase pandemica".