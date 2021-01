© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A dicembre, ladel gruppo ANIMA (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stataper un totale da inizio anno positivo per circa 0,6 miliardi di euro. La società ha annunciato l', che hanno più che compensato un andamento ancora marginalmente negativo per il segmento retail.A fine dicembre ledel gruppo ANIMA hanno raggiunto il, in incremento di circa 9 miliardi di euro rispetto alla fine del 2019."Considerata l'eccezionalità del contesto che ha così pesantemente influenzato l'economia e la volatilità dei mercati,con una raccolta netta positiva per circa 600 milioni di euro ed un utile netto consolidato che, sulla base delle indicazioni sin qui elaborate, si posizionerà al di sopra dell'anno precedente - ha commentato"L'anno che si apre sarà sicuramente sfidante, ma siamo pronti ad affrontarlo sia sul fronte delle attività ordinarie, grazie alla qualità del nostro team di gestione e alle attività di supporto ai nostri partner distributivi, che in vista di", ha aggiunto Melzi.